Черновецький призначив Олександра Волкова радником

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив колишнього народного депутата України Олександра ВОЛКОВА радником Київського міського голови з питань координації роботи з Верховною Радою України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, О.ВОЛКОВ обійматиме цю посаду на громадських засадах.

Розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за № 58/245 набуло чинності сьогодні, 26 травня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня О.ВОЛКОВ заявив, що одержав пропозицію від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обійняти посаду радника з питань внутрішньої політики.