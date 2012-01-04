Про що найчастіше питають Льовочкіна

В Адміністрації Президента України громадяни та засоби масової інформації найчастіше цікавляться кількістю працівників АП, розмірами їхніх заробітних плат та автомобілями, що їх обслуговують.

Зокрема, у розділі «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті Президента України, вказується, що найчастіше запитують документи: «Щодо кількості працівників Адміністрації Президента України, розміру заробітної плати і структури АПУ»; «Щодо автомобілів, які обслуговують працівників Адміністрації Президента України»; «Список осіб, які користуються приміщеннями у будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами» та «Список осіб, які користуються приміщеннями у будинку відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами».