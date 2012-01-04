Янукович підписав закон про Фонд держмайна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 4107-VI «Про Фонд державного майна України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Фонд державного майна України», за що проголосували 246 з 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала фракція КПУ.

Того дня фракції НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу ВР на знак протесту проти дій влади щодо колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова Комітету ВР з питань економічної політики Олександр БОНДАР зазначив, що в ухваленому законі є багато недоліків, але сказав, що краще такий закон, ніж відсутність будь-якого закону. Він нагадав, що багато років в Україні відсутній закон про Фонд держмайна.

Законом, зокрема, передбачено, що ФДМУ відповідальний перед Президентом України. Також передбачено, що ФДМУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента та уряду України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента та прем’єр-міністра.

Визначено основні завдання ФДМУ. Зокрема, передбачено, що щомісяця ФДМУ подає Президенту та уряду інформацію про хід виконання державної програми приватизації, а щокварталу подає Президентові, ВР та уряду аналітичну довідку про роботу та хід виконання цієї програми, а щороку – звіт Президенту, ВР та уряду про хід виконання цієї програми.

Також у законі визначені повноваження ФДМУ.

Голова ФДМУ призначається на посаду за згодою ВР і звільняється з посади Президентом. Відповідно до закону, перший заступник та заступник голови ФДМУ призначаються на посаду за поданням прем’єр-міністра і звільняються з посади Президентом.