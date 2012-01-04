Нардеп закликає міліцію і ГПУ пролити світло на смертельне ДТП

Народний депутат, голова Тернопільської обласної організації партії «За Україну!» Іван СТОЙКО закликає міністра внутрішніх справ і генерального прокурора забезпечити об’єктивне розслідування ДТП у Хмельницькій області і навести докази причетності або непричетності до аварії голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина ХОПТЯНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це йдеться у його депутатських зверненнях до міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА та генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

«Серед жителів Тернопільської області великий резонанс викликала дорожньо-транспортна пригода, яка трапилась 31 грудня близько 20.15 у Чемеровецькому районі Хмельницької області поблизу села Вільхівці. Як стало відомо з інформаційних джерел, автомобіль Toyota після ДТП з місця пригоди зник, а за результатом оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що на цей транспортний засіб був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільською обласною держадміністрацією... Голова Тернопільської ОДА стверджує, що користувався даним автомобілем, однак він заперечує, що був у цій машині під час аварії і йому не відомо, хто міг перебувати за кермом даної автомашини під час ДТП… Оскільки на прес-конференції із пояснень самого голови ОДА Валентина ХОПТЯНА у журналістів виникло багато питань, які протирічать поясненням самого В.ХОПТЯНА, тому прошу сприяти об’єктивному проведенню розслідування данного ДТП, зобов’язати відповідних посадових осіб встановити, зібрати і подати всі необхідні докази для встановлення причетності або непричетності до даної ДТП голови Тернопільської ОДА В.ХОПТЯНА та встановлення особи, яка в момент ДТП керувала автомобілем, що скоїла дорожньо-транспортну пригоду», – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА В.ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.