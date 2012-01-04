Власенко пише скаргу на тюремників

Захист екс-прем’єр-міністра вимагатиме притягнення до кримінальної відповідальності працівників Державної пенітенціарної служби України через незаконність етапування Юлії ТИМОШЕНКО до Качанівської колонії № 54 (Харків).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні журналістам у Києві.

«Заяву буде підготовлено і подано на ім’я так званого генерального прокурора ПШОНКИ, бо це їхня підслідність. Хай вони визначаються», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник екс-прем’єра також повідомив, що вже підготовлено позов у Шевченківський районний суд Києва щодо незаконності перевезення Ю.ТИМОШЕНКО із Київського СІЗО до Качанівської колонії.

«Скарга на невиконання рішення Шевченківського районного суду (щодо повторного арешту Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) підготовлена повністю, ми зараз закінчуємо технічні формальності. Вона буде подана сьогодні або до кінця дня, або завтра зранку. І обов’язково будуть подані заяви про скоєння злочину тими співробітниками Державної пенітенціарної служби, які приймали безпосереднє рішення про переведення ТИМОШЕНКО до Харкова, тому що це рішення відверто незаконне», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

«У нас є рішення Шевченківського суду, яке не змінене, не відмінене, не скасоване, а воно не виконується. Вчинені дії – це пряме невиконання судового рішення», - сказав захисник.

За словами С.ВЛАСЕНКА, «невиконання судового рішення тягне за собою і кримінальну відповідальність. Це ті люди, які прийняли рішення етапувати ТИМОШЕНКО у Качанівську колонію у Харків. При Державній пенітенціарній службі існує так звана Комісія по розподілу», і це «члени Комісії по розподілу, а також людина, яка підписала наряд на етапування».