У Криму заговорили про відставку «правої руки» Джарти

Перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло Бурлаков може покинути своє крісло - його відставку з початку року активно обговорюють у стінах кримського уряду

Про це передає сайт «Крим.Комментарі».

«Бурлаков звільнить крісло, але залишиться в Криму. Зараз під нього активно шукають посаду. Кажуть, що він може очолити якесь управління », - розповідають в Радміні.

Примітно, що на останньому пленарному засіданні Верховної Ради Криму, де приймався бюджет автономії на 2012 рік, Бурлакова не було.

Водночас, експерти схиляються до того, що відставка Бурлакова була б логічною після проведення парламентських виборів, бо він зарекомендував себе як грамотний організатор проведення виборчих кампаній на місцевому рівні. Саме він керував виборчою кампанією регіоналів на виборах до ВР АРК, місцевих рад, а також мера Сімферополя.

Бурлаков з`явився в Криму з приходом Василя Джарти, їх пов`язували тісні партнерські відносини, починаючи з «макіївського періоду» Джарти. Більше того, Бурлаков розглядався як одна з реальних кандидатур на пост прем`єр-міністра Криму після смерті Джарти.