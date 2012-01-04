У ЄС досягли «принципової згоди» щодо заборони на імпорт іранської нафти

Країни ЄС досягли "принципової згоди" щодо заборони на імпорт нафти з Ірану.

Як повідомляє ИТАР-ТАССз посиланням на дипломатичне джерело в ЄС, рішення про введення "нафтового ембарго" реально може бути ухвалене через місяць – на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС, що має відбутися 30 січня.

"Ще залишається погодити багато технічних деталей, однак посли 27 країн співтовариства досягли принципової згоди", – заявило джерело.

ЄС вимагає від Тегерана "включення у конструктивний міжнародний діалог" щодо врегулювання іранської ядерної проблеми.

Країни ЄС імпортують трохи менше 20% всієї нафти, яку продає Іран. Імпорт здійснюється морським шляхом, переважно в Іспанію, Італію, Грецію.