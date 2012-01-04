Кужель запевняє, що не мітить на місце Тимошенко
"Я так не граю"
Депутат Верховної Ради Криму Олександра Кужель запевняє, що не намагається зайняти місце лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Про це Кужель заявила в ефірі 5 каналу, коментуючи інформацію про те, що вона намагається після арешту Тимошенко зайняти вакантне місце жінки-опозиціонера.
"Ви знаєте, я хочу сказати, що це дуже не коректно щодо Юлії Тимошенко. Її нішу ніхто не заповнить, це її окремо створена кар’єра, непроста, але блискуча. Замість неї ніхто не може зайняти", - сказала вона.
"Я з`явилась в політиці раніше, ніж Юлія Тимошенко, і у мене був свій особистий шлях. Я ним іду… Ніколи я інших місць не займатиму", - запевнила політик.
Кужель також розповіла, що наразі активно співпрацює з "Батьківщиною".
"Я, наприклад, не приховую, що з багатьох питань я телефоную до партії "Батьківщина", зараз. А так не може бути. Громадське об`єднання, мені треба подати закон, я повинна через когось подати, я готова подавати через інші партії, але хто готовий співпрацювати?.. Ніхто ж не займається їх проведенням, а я так не граю", - уточнила політик.
"Перепрошую, ви повинні там бути готові вмерти за той закон. Бо це вимога громадян, які вас вибрали", - додала вона.