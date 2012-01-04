Кужель запевняє, що не мітить на місце Тимошенко

Депутат Верховної Ради Криму Олександра Кужель запевняє, що не намагається зайняти місце лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це Кужель заявила в ефірі 5 каналу, коментуючи інформацію про те, що вона намагається після арешту Тимошенко зайняти вакантне місце жінки-опозиціонера.

"Ви знаєте, я хочу сказати, що це дуже не коректно щодо Юлії Тимошенко. Її нішу ніхто не заповнить, це її окремо створена кар’єра, непроста, але блискуча. Замість неї ніхто не може зайняти", - сказала вона.

"Я з`явилась в політиці раніше, ніж Юлія Тимошенко, і у мене був свій особистий шлях. Я ним іду… Ніколи я інших місць не займатиму", - запевнила політик.

Кужель також розповіла, що наразі активно співпрацює з "Батьківщиною".

"Я, наприклад, не приховую, що з багатьох питань я телефоную до партії "Батьківщина", зараз. А так не може бути. Громадське об`єднання, мені треба подати закон, я повинна через когось подати, я готова подавати через інші партії, але хто готовий співпрацювати?.. Ніхто ж не займається їх проведенням, а я так не граю", - уточнила політик.

"Перепрошую, ви повинні там бути готові вмерти за той закон. Бо це вимога громадян, які вас вибрали", - додала вона.

Українська правда