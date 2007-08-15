Член ЦВК Охендовський пропонує розглянути питання про реєстрацію списку БЮТ сьогодні

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ пропонує включити питання про реєстрацію кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко до порядку денного сьогоднішнього засідання Комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз члени ЦВК обговорюють цю пропозицію.

До цього вони прийняли за основу порядок денний засідання, який складається з шести питань і в ньому не було питання щодо реєстрації списку БЮТ.