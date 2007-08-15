Представник БЮТ занепокоєний, що список блоку зареєстрували надто швидко

Представник БЮТ в Центральній виборчій комісії Петро КРУПКО вбачає юридичну пастку для БЮТ у рішенні ЦВК зареєструвати кандидатів від блоку до вступу в силу рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам після ухвалення ЦВК рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від БЮТ.

П.КРУПКО зазначив, що представники БЮТ виступали за те, аби ЦВК розглянула це питання після офіційного набуття чинності рішення суду. Однак, за його словами, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ запропонував внести це питання до порядку денного засідання ЦВК вже сьогодні.

«Можливо, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ готує нам якусь пастку», - сказав він, додавши при цьому, що, якщо це так, то вона обернеться проти членів ЦВК.

Він також зазначив, що сьогодні ЦВК своїм рішення виправила ту помилку, якої комісія припустилася декілька днів раніше, не зареєструвавши кандидатів від БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ЦВК повторно розглянути питання щодо реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до списку БЮТ, та зареєструвати цих кандидатів для участі у позачергових парламентських виборах.

Після рішення суду ЦВК мала два дні на його оскарження в апеляційній інстанції. У разі, якщо ЦВК впродовж двох днів не скористається цим правом, рішення суду офіційно набуває чинності.

Сьогодні, 15 серпня, ЦВК зареєструвала кандидатів у депутати від БЮТ.