Чи втримається губернатор Тернопільщини після горезвісного ДТП?

Для голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна новорічні свята пройшли не так, як звикло обласне начальство.

По Україні розлетілася інформація про його причетність до аварії на Хмельниччині, що трапилась незадовго до Новоріччя й під час якої загинула людина. Намагання губернатора спростувати цю інформацію викликали ще більшу недовіру.

По-перше, спричинив ДТП автомобіль, який до 27 грудня керівник області використовував як службовий.

Друге: опинився цей автомобіль в «несприятливий» час у сусідній області, у Чемеровецькому районі, куди Валентин Хоптян 31 грудня поїхав до сім’ї.

На цьому перелік прикрих випадковостей не вичерпується – голову обладміністрації вранці 31 грудня бачили на автомобілі аналогічно марки й моделі під час передноворічного ярмарку в Тернополі. А депутат облради Василь Хомінець під час сесії 5 січня заявив, що запам’ятав номери «Тойоти», на якій Хоптян приїхав на ярмарок, – ВО 5555 АР.

Журналісти ж 5-го каналу стверджують, що мають свідків, які бачили автомобіль Toyota Land Cruiser у кортежі, з яким керівник Тернопільщини приїхав додому в рідний Чемеровецький район.

Чи не забагато як для «збігу обставин»?

Сам голова області інформацію тележурналістів заперечує. Каже, що приїхав на Хмельниччину додому по дружину на власному автомобілі Suzuki Grand Vitara, після чого вирушив з нею в Київську область до тестя святкувати Новий рік.

Щодо інших «збігів» Хоптян пояснює: уранці його справді могли бачити в джипі Toyota, однак зовсім іншому – який належить Облавтодору. Як у Чемеровецькому районі опинився злощасний автомобіль Toyota Land Cruiser, який Тернопільський очільник ще недавно використовував у службових цілях, він і гадки не має – авто, мовляв, уже використовує зовсім інша структура.

Голова обладміністрації переконує: до аварії непричетний, як і його водії, у момент зіткнення він був зовсім у іншому місці, і пропонує слідчим це перевірити за допомогою радіорозвідки – за місцем знаходження в момент аварії його мобільного телефону.

Власне, правоохоронці ще мають дати відповідь на багато запитань. Скажімо, хто й навіщо зняв номери з перекинутого джипа одразу після аварії? Кому належить кров на подушці безпеки, яку побачив керівник фірми таксі, прибувши на місце аварії після отримання інформації про те, що один з його автомобілів потрапив у аварію. Чому водій джипа втік з місця пригоди, а наступного дня таки прийшов з повиною? Чому журналістам не надають доступу до автомобіля Toyota Land Cruiser, який після аварії помістили на штрафмайданчик?

Хочеться вірити, що відповіді на них знайдуться до 20 січня. Саме до цієї дати Віктор Янукович доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку доповісти йому про результати розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом дорожньо-транспортної пригоди зi смертельними наслідками, що сталася 31 грудня 2011 року в Чемеровецькому районі Хмельницької області.

Президент також доручив міністру «вжити вичерпних заходів щодо повного, об’єктивного i неупередженого розслідування».

В області сама подія зумовила чималий резонанс.

На офіційному сайті обласної організації ВО «Батьківщина» в матеріалі «Хоптян намагався відбрехатися від смертельного ДТП на Хмельниччині?!» сказано, що «за словами Василя Деревляного (нардеп, голова обласної організації ВО «Батьківщина». – Авт.), у Toyota Land Cruiser, яка в Чемеровецькому районі Хмельниччини виїхала на зустрічну смугу й зіткнулась із таксі, був голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян».

Мовляв, про це Деревляному повідомили його джерела в ДАІ.

Хоптян у відповідь заявив, що за звинувачення, які не підкріплені жодними доказами, звертатиметься до суду.

Активно обговорюють аварію й читачі місцевих сайтів, які залишають свої коментарі під матеріалами про резонансну ДТП.

Один із дописувачів висунув таку гіпотезу: у джипі міг їхати не сам голова обладміністрації, а його син...

Захисники Хоптяна вбачають у всьому підступи опонентів, які в такий спосіб начебто вже почали готуватися до виборів.

Більшість, щоправда, пишуть, що вина губернатора вже нібито доведена. І закликають покарати винуватців, усунути губернатора від посади на час розслідування, пропонують йому подати у відставку. З аналогічною пропозицією (щодо тимчасового позбавлення Валентина Хоптяна від посади) до керівництва держави 5 січня звернулися й депутати облради.

Тим часом один із місцевих сайтів із посиланням на власні джерела уже наводить прізвища екс-губеранторів Тернопільщини Юрія Чижмаря та Михайла Цимбалюка, яких начебто на Банковій розглядають як наступників Хоптяна.

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Загалом місцеві політичні експерти сходяться на думці, що надалі вже не матимуть значення ні слова голови обладміністрації, ні його опонентів. Мешканці краю склали свою думку і не змінять її до появи якихось справді незаперечних доказів.

І ця думка може бути не на користь Хоптяна.

Андрій Вацик

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