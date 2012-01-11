Апеляційний суд переніс розгляд скарги на закриття справи проти Кучми

Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги Генеральної прокуратури України, адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО на рішення Печерського районного суду столиці, який визнав незаконною постанову ГПУ про порушення кримінальної справи стосовно екс-президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на початку судового засідання оголосила колегія суддів Апеляційного суду, пояснивши, що матеріали справи надійшли до суду лише 5 січня, і налічують багато томів, тому суд не встиг з ними ознайомитися.

У свою чергу В.ТЕЛИЧЕНКО, журналіст Олексій ПОДОЛЬСКИЙ, який фігурує у справі як потерпілий, адвокати екс-охоронця Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА погодилися з пропозицією суду, зазначивши, що вони також не встигли ознайомитися з доповненнями заперечень сторони захисту екс-президента, оскільки дізналися про існування їх лише вчора.

Враховуючи думки сторін-учасниць процесу, суд оголосив перерву в судовому засіданні до 9.20 20 січня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні 2011 року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року). Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови щодо порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд вирішив, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ.