Адвокати: Іващенку, щоб встати з ліжка, треба півтори години

Адвокати колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА просять керівництво Генеральної прокуратури взяти під особистий контроль організацію лікування їх підзахисного у зв`язку з різким погіршенням стану його здоров`я.

Як повідомив УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, відповідне звернення він і його колега Сергій ФРОЛЬКІС направили 10 січня на ім`я заступника генпрокурора Анатолія ПРИШКА.

«Стан здоров`я Валерія ІВАЩЕНКА настільки критичний, що для того, щоб встати з ліжка, йому необхідно витратити мінімум півтори години. Саме стільки часу йде у нього на проведення маніпуляцій, пов`язаних зі спробою запуску своєї опорно-рухової системи: вранці болі у хребті у нього настільки загострюються, що він змушений звертатися до медперсоналу СІЗО для отримання знеболюючих медичних препаратів, чітко усвідомлюючи при цьому згубність таких препаратів для організму, але без них він взагалі не може піднятися з ліжка», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Враховуючи це, продовжив адвокат, «вчора ми вимушені були направити клопотання заступнику генерального прокурора України Анатолію ПРИШКУ з проханням узяти під особистий контроль організацію доставки нашого підзахисного до медичної установи для лікування, оскільки на перше подібне звернення від 26 грудня 2011 року ми одержали формальну відписку, проте обставини налаштовують нас на висновок, що Валерію ІВАЩЕНКУ взагалі не буде надано лікування і він перетвориться на інваліда».

Б.НЕЧИПОРЕНКО нагадав, що згідно з рекомендаціями лікарів-невропатологів В.ІВАЩЕНКО підлягає госпіталізації у спеціалізований стаціонар клінічної лікарні для лікування, але, незважаючи на неодноразові доручення суду організувати його доставку до медустанови для проведення лікування, вони ігноруються відповідними державними органами, на які суд поклав такий обов`язок (зокрема, на конвойний полк ГУ МВС України в м. Києві).

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування у СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА погіршав, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.