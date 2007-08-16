Янукович про рейтинги, ВПК, Укренергомаш, Добкіна та неминучість зустрічі з Путіним

...про рейтинги Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що ніколи не замовляє соціологічних досліджень для з`ясування свого рейтингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Харкові.

«Я ніколи ніяких рейтингів не робив і не буду цього робити. Які видавництва роблять ці рейтинги, я не знаю. Я хотів би, аби будь-які рейтинги завжди сприяли об`єднанню в державі, зокрема політиків і суспільства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр вважає, що результати дострокових парламентських виборів свідчитимуть про реальні рейтинги українських політиків.

... про державну політику у галузі ВПК В Україні планується створити орган, уповноважений на виконання державної політики у військово-промисловому комплексі. На переконання прем`єра, «військово-промисловий комплекс повинен мати в державі систему державного управління». «І такий уповноважений орган буде найближчим часом створений, і виконуватиме державне завдання і здійснюватиме державну політику у ВПК», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр уточнив, що державна політика у ВПК включатиме кілька складових. Перш за все, за його словами, йдеться про державне замовлення на виготовлення деяких видів озброєнь для української армії.

Крім того, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, уряд має намір створити умови для всіх підприємств військово-промислового комплексу, щоб вони могли експортувати свою продукцію самостійно і за допомогою уповноважених органів.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що зараз на кожному підприємстві ВПК розробляються програми диверсифікації, виконання яких дозволить зберегти потенціал і технології галузі.

... про зустріч з прем’єр-міністром Росії та Путіним Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться зі своїм російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ 20 серпня в Сочі.

«Я планую поїздку до Сочі 20 серпня для зустрічі з прем`єр-міністром ФРАДКОВИМ. Якщо в цей період часу, коли я зустрічатимусь з Михайлом Юхимовичем, буде Президент Росії в Сочі, то я думаю, звичайно, цієї зустрічі не уникнути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр наголосив, що спеціальної зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ у цей час не планується.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі з прем`єром РФ М.ФРАДКОВИМ планується обговорити ряд питань у сфері торговельно-економічних відносин. «Є гострі питання, які вже з`явилися і які ми, як кажуть, глибоко дивлячись у вічі один одному, повинні сказати правду і прийняти якісь рішення, можливо компромісні, в пакеті і вирішити ці питання», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що це є «звичайним стилем, який дає змогу постійно йти вперед, збільшувати товарооборот, задіювати потенціал обох країн. «Тому я ніколи не дозволю собі ігнорувати таку роботу, яка йде на користь нашій державі. Для нас це питання принципове», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

...про доцільність створення концерну «Укренергомаш» Уряд розгляне питання про доцільність створення концерну «Укренергомаш». Про це повідомив прем`єр-міністр України, коментуючи ініціативу керівників регіональних властей Харкова. «Таку вертикально-інтегровану холдингову компанію потрібно створювати хоча б для того, щоб не дозволити розтягнути цей унікальний машинобудівний комплекс, який існує в Харківській області та в інших регіонах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

... про Добкіна Партія регіонів найближчим часом розгляне питання про партійну відповідність керівника Харківського регіонального виборчого штабу Михайла ДОБКІНА.

Про це Віктор Янукович повідомив як лідер Партії регіонів.

«Я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів виконують на 100% програму партії. Але це існує не тільки в нашій партії, але і в інших політичних силах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що тільки під час своєї робочої поїздки до Харкова дізнався про проблеми, які існують в регіональній організації партії. «Той випадок, який спостерігається в Харкові, мені раніше не був відомий. Ми підійдемо до рішення цього питання після того, як його розглянемо. Я не можу зараз відповісти на питання, чи замінить Партія регіонів керівника регіонального виборчого штабу. Але рішення буде принциповим, і прийматиметься з урахуванням того негативу, який сьогодні є. У нас завжди вистачало сил визнавати власні помилки і приймати жорсткі рішення по відношенню до членів нашої партії», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня мер Харкова М.ДОБКІН був призначений керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.