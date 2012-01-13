Донька Тимошенко не продавала ресторан

Євгенія Тимошенко, дочка екс-прем`єра Юлії Тимошенко, не продає свій ресторан "Сiro`s pomodoro".

"Ми спростовуємо зміну власників ресторану Чірос Помодоро", - повідомила ТСН.ua прес-служба ресторану.

"Власник залишається колишній", - наголосили у прес-службі "Сiro`s pomodoro".

Нагадаємо, у середу, 12 січня газета "Сегодня" з посиланням на співробітницю ресторану повідомила, що Женя Тимошенко вже два місяці як не є власницею "Сiro`s pomodoro" і Шон Карр там більше не виступає. Євгенія і Шон Карр відкрили ресторан "Сiro`s pomodoro" у напівпідвальному приміщенні на Шота Руставелі, 12, в квітні 2009 року. Це мережевий ресторан, такі заклади працюють в Лондоні, Дубаї, Афінах, Бухаресті, Абу-Дабі.