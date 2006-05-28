У Москві відкрито Бібліотеку української літератури

У Москві відбулася урочиста церемонія відкриття Бібліотеки української літератури.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, у заході, що відбувся 26 травня, взяли участь заступник міністра культури і туризму України Ольга КОСТЕНКО, Посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН, перший заступник міністра закордонних справ РФ Андрій ДЕНИСОВ, перший заступник мера Москви в уряді Москви Людмила ШВЄЦОВА.

Посол України виголосив привітання Президента України Віктора ЮЩЕНКА. У своєму виступі О.ДЬОМІН подякував уряду Москви, всім причетним українським та російським установам за допомогу у відкритті бібліотеки та відзначив роль глав держав України і РФ, які внесли питання відкриття закладу до плану пріоритетних завдань двосторонніх відносин на 2006 р. Посол повідомив, що Міністерство закордонних справ України прийняло рішення щодо оснащення бібліотеки комплексом для прийняття супутникових сигналів українського телебачення та передав у дарунок від української сторони книги та відеотехніку.

Після церемонії відкриття відбувся святковий концерт, в якому взяли участь українські та російські мистецькі колективи.

Як повідомляв УНІАН, площа нової будівлі Бібліотеки української літератури, розташованої за адресою: Тріфоновська вулиця, будинок 61, становить 600 квадратних метрів і складається з читального залу, двох конференц-залів, медіатеки і сховища. Фонд бібліотеки налічує понад 50 тисяч книг, зокрема рідкісних і рукописних видань. У бібліотеці також можна оформити передплату на газети і журнали, що видаються на території України, замовити українську літературу. При цьому читачі зможуть знайомитися з документами як українською, так і російською мовою.

Будівництво нової будівлі здійснювалося на кошти, виділені префектурою Центрального адміністративного округу Москви. Перша бібліотека української літератури відкрилася в Москві на початку XX століття, проте в 1938 році її було ліквідовано за рішенням радянського уряду.