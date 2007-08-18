Соціалісти наберуть ще більше голосів, а Наша Україна ввійде в ”широку коаліцію”

Голова Верховної Ради V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає можливості створення в майбутньому парламенті широкої коаліції за участі блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Лідер СПУ висловив упевненість, що соціалісти на дострокових виборах наберуть більшу кількість голосів, ніж в 2006 році.

Він також упевнений в тому, що в наступному парламенті коаліція Партії регіонів, соціалістів і комуністів продовжить свою діяльність.

Водночас О.МОРОЗ не виключає приєднання до них блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

«Я впевнений, що соціалісти збережуть свої позиції в парламенті і збережуть існуючу коаліцію. Але я не заперечую проти широкої коаліції... «Наша Україна» може приєднається до коаліції», - відзначив О.МОРОЗ.