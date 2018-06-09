Із Кабміну перший «пішов»

Дії влади, хоч які б вона хитромудрі кроки не робила, залишаються прогнозованими і цілком зрозумілими - йде підготовка до виборів. Про це свідчать події 18 січня. Усе почалося з відставки міністра фінансів. Це була перша в цьому році гучна кадрова "втрата" Кабміну, яка, цілком можливо, запустить серію звільнень, що очікувалися ще наприкінці минулого року, у день розширеного засідання Кабміну за участю Президента, напередодні ухвалення бюджету у Верховній Раді.

Схоже, щось десь всередині міцної владної команди таки «розпалося», і «скутий одним ланцюгом, однією метою» Кабмін почав втрачати ланки. І це напередодні масштабної парламентської кампанії, коли крісло головного "куратора" і "стрілочника" державних фінансових потоків має неабияку вагу...

Утім, складно однозначно сказати - чи стала відставка Ярошенка відлунням майбутніх виборів у Раду, або якихось колишніх проблем і суперечностей між різними групами впливу у владі.

Раніше Віктор Янукович неодноразово підтверджував свої наміри провести ротації як в уряді, так і серед губернаторів (прогнозувалася відставка керівників Львівської, Тернопільської, Одеської та Запорізької областей). Але все залишалося на рівні риторики. А 18 січня розмови трансформувалися у вчинки - він прийняв відставку міністра фінансів Федора Ярошенка, який обіймав цю посаду з березня 2010 року.

Заяву про звільнення за власним бажанням Ярошенко подав Президенту під час особистої зустрічі, після розмови з прем`єр-міністром. «Я хотів би побажати новому міністру фінансів поменше допускати помилок і якомога ефективніше працювати», - сказав Ярошенко наостанок. Основна причина відставки, мабуть, втрата «форми» тепер уже екс-міністра. Принаймні, він сказав, що після її «відновлення» проситиме Президента довірити йому роботу на тій ділянці, на якій він буде вважати доцільним.

Ярошенко давно вважався претендентом на виліт номер один. Серед членів Кабміну в числі ймовірних кандидатів на звільнення також називалися міністр екології Микола Злочевський, міністр оборони Михайло Єжель, міністр освіти Дмитро Табачник і голова МОЗ Олександр Аніщенко. Що ж, прогноз щодо першої кандидатури виявився реалістичним. І не дивно. Ще в жовтні минулого року в Міністерстві фінансів проводилася комплексна перевірка. У відомстві її назвали плановою, але подейкували, що Президент просто шукає привід звільнити міністра фінансів. Пов`язували все з активною позицією Адміністрації Президента реформувати цю сферу - звести докупи Мінфін, податкову і митницю. Реструктуризоване відомство нібито мав очолити глава СБУ Валерій Хорошковський. Багато ЗМІ з посиланням на власні джерела, писали, що у мінфінівській справі не останню роль відіграє особиста неприязнь Януковича до Ярошенка. Сам Президент не раз завуальовував свої «кадрові» наміри тим, що чиновники, відхилившись від курсу реформ, які зараз стоять на чільному місці провладної команди і практично ніяк не можуть рушити з місця, повинні піти. Але сильне рішення все ніяк не приймалося. Це можна пов`язати з внутрішньою боротьбою і конфліктами всередині Партії регіонів. Просто фінансово-промислові групи, на яких в принципі і тримається ПР, зайняті дерибаном ринку, а це в свою чергу і має на увазі кадри, тобто, їх зміну. У кожному разі, у крісло сідає тільки свій. Про кандидатуру можна судити в залежності від того, на чиїй території з угрупувань знаходиться це крісло. І тепер у нас є така можливість. Міністра фінансів призначено. Хорошковський.

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що відставка Ярошенка є «початком ланцюгової реакції, зокрема, проблеми протиріч всередині влади». «Це формальний наслідок цих бюджетних протиріч, але за цим стоїть боротьба за посаду міністра фінансів і контроль над бюджетними потоками», - сказав він. За його словами, від того, хто буде призначений на посаду міністра фінансів України, залежить, як надалі розвиватимуться процеси у владі.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віктор Бала зазначив, що оскільки Ярошенко був креатурою Азарова, то його зняття з посади стало «ударом» по прем`єр-міністру. «Якщо спадкоємці (Ярошенка) будуть представниками інших груп впливу, щоб збалансувати це звільнення, то тоді можна говорити про ротації і про те, що Президентом України ще не прийнято рішення поставити на ту чи іншу групу впливу у своєму оточенні, яка буде банкувати на виборах 2012 року», - сказав Бала.

На фінансовому ринку Ярошенка називають «чистим технарем». «... Його не можна порівняти навіть з Уманським (Ігор Уманський - колишній в.о. міністра фінансів - ред.), не кажучи вже про Пинзеника (Віктор Пинзеник - міністр фінансів в уряді Юлії Тимошенко - ред.). Його (Ярошенка) украй рідкісні заяви ніколи не проливали світло на внутрішні фінансові ситуації. Щодо останніх, то до нього претензій бути не може», - відзначив один з представників фінринку.

Між тим, міністр фінансів - супервагома посада. Це свого роду виконроб при прем`єр-міністрові. Або завідувач фінансовим складом.

А що стосується Хорошковського, то, як кажуть, від зміни місць сума не змінюється. Українські фінанси і в цьому випадку потрапляють під повний контроль Януковича. А від цього, ясна річ, прямо залежить «голосування» електорату. Іншими словами, Президент продовжує реформу повної диктатури, яка йому вдається найбільше.

Сам Микола Азаров поки не коментував ситуацію. Що цілком можна зрозуміти - відставка Ярошенка для всіх, у тому числі і для нього, дійсно була раптовою, хоча й очікуваною. Принаймні, навіть у ЗМІ не було "зливів" на неназвані джерела про те, що "такий-то подав заяву..." Азаров пообіцяв висловити думку з цього приводу 20 січня на прес-конференції.

До речі, про його відставку теж давно говорять. Але Президент назвав ці чутки «елементами української політики» в плані бажання послабити владу. «Микола Янович важко, зі скрипом, із зауваженнями різними, що природно, але працює», - сказав Янукович.

Звичайно, претендентів на прем`єрське крісло - багато, але звільнення Азарова порушить баланс інтересів тих само ФПГ. Зараз Партія регіонів активно готується до парламентських виборів, а звільнення прем`єра тягне за собою зміну лідера партії. До того ж невідомо, чи будуть під силу новому прем`єру крім посадових обов`язків ще й виборні. Тобто, час міняти «антикризовика», як називають Азарова на фінансовому ринку, ще не настав.

Та й він став повністю "своїм", українським, судячи з яскравих останніх заяв щодо газових переговорів, які "треба нарешті завершувати, тобто, час вже зупинитися, час нам дати відповідь, чому наші люди повинні таку високу ціну платити», а також з дегустації сиру, який не хочуть пускати на свою територію росіяни - «я можу своїм російським партнерам сказати, що треба ще постаратися, щоб російські заводи виготовляли сири такої якості». Гра тіней і тільки.

Але початок кадрових перетрубацій покладений, а отже новини не за горами...

Нана Чорна