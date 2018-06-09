Луганськ: «Смертельний» старий Новий рік

Трагедія в Луганську на Театральній площі 13 січня, коли водій іномарки на повній швидкості врізався в групу молодих людей, шокувала все місто. Коли почали надходити перші повідомлення про те, що трапилося, багато хто не міг повірити, як таке могло трапитися в самому центрі міста, біля міської ялинки, та ще й у святковий новорічний вечір. Досі на площі стоїть фотографія 17-річної студентки Світлани Зуйкової, яка загинула на місці події. Луганчани приносять до неї квіти...

Театральна площа в Луганську - місце жвавого автомобільного руху. Уявіть собі: дорога на три смуги в обидві сторони з якісним асфальтовим покриттям. З року в рік тут встановлюється міська ялинка, навколо якої в новорічні дні і вдень і ввечері завжди багато луганчан. У минулі роки автомобільний рух біля ялинки перекривали, в кінці 2011 майданчик біля неї просто обгородили металевою огорожею, поставили торговельні намети і дитячі атракціони...

Чому? Багато луганчан вважають, що через незручність для співробітників обласної адміністрації, міськради, податкової, прокуратури. Будинки цих служб знаходяться неподалік від площі і, коли вона перекрита, дістатися до роботи на автомобілі проблематично.

13 січня близько 20.45 вечора 29-річний водій Георгій Осипов, рухаючись на великій швидкості на «Nissan Tiida», пробив огорожу навколо ялинки, зніс торговельний намет і врізався в людей, що прийшли на площу відзначити Старий Новий рік. 11 людей від 14-ти до 18 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Швидка допомога та міліція приїхали за лічені секунди, водія затримали на місці події. Від отриманих ушкоджень 17-річна Світлана Зуйкова загинула в машині швидкої допомоги.

18-річний Андрій Саприкін, дівчина якого потрапила в реанімацію з черепно-мозковою травмою, о першій годині ночі 14 січня написав на своїй сторінці в соціальній мережі: «На моїх очах все трапилося... На руках в крові дівчина... Сусідні хлопці без свідомості (один знайомий)... Друга збила ця машина (оклигав), він бачив вмираючу дівчину... Це трагедія для всіх... Щиро висловлюю свої співчуття всім родичам постраждалих. Хлопцям, які допомагали швидкій у госпіталізації постраждалих - величезне спасибі!»

Очевидці трагедії одноголосно стверджують - водій був у неадекватному стані і не розумів, що накоїв. Про це говорить і міліція, і медики, однак відразу встановити, під дією якого препарату перебував чоловік, експерти не змогли.

«У людини, яка в`їхала у натовп на автомобілі, експертиза на алкоголь показала повну його відсутність в крові, наркологічна експертиза - попередньо - показала, що людина під час скоєння ДТП була не адекватна. Але, яка точно речовина викликала його неадекватність, поки невідомо», - заявив начальник Головного управління охорони здоров`я Луганської обласної адміністрації Павло Малиш на прес-конференції 16 січня.

За неофіційною інформацією, водій був під дією бутирата - лікарського препарату натрію оксибутират, який застосовується в хірургії, психіатричній та неврологічній практиці, а також для лікування глаукоми і стимуляції гормону росту.

При застосуванні як наркотичної речовини бутират посилює релаксацію, викликає нестійкість психіки, неадекватність.

Через 4 дні після трагедії друзі загиблої дівчини, інші постраждалі у ДТП і просто небайдужі луганчани вирішили зібратися біля міського виконкому на День пам`яті, а потім покласти квіти до фото Світлани Зуйкової на Театральній площі. Це фото поставили її друзі, до нього городяни приносять квіти та свічки...

Проте скорботна акція перетворилася на політичний піар. Деякі громадські організації та місцеві партії, які називають себе опозиційними, залучили своїх активістів, розгорнули прапори, транспаранти, витіснивши молодь «на узбіччя». Вони вигукували звинувачення на адресу міської влади і навіть просили тележурналістів «взяти їх в кадр». Обуренню журналістів не було меж, у відповідь на це «опозиціонери» назвали їх провладними і звинуватили в спробі зриву акції.

Деякі громадські діячі написали лист Президенту Віктору Януковичу з пропозицією повернути смертну кару, а ще вісім постраждалих написали заяву до прокуратури з вимогою перекваліфікувати ДТП в терористичний акт.

З бюджету Луганської області виділено понад 100 тисяч гривень на медичну допомогу постраждалим. На 19 січня двоє молодих людей продовжують перебувати у відділенні реанімації Луганської обласної клінічної лікарні. Вони перенесли операції на головному мозку. Стан дівчини і хлопця залишається стабільно важким.

Про водія Осипова, що вчинив наїзд на молодь, говорить все місто. Він має юридичну освіту, одружений, виховує дитину. За інформацією луганських ЗМІ, раніше Осипов займався гральним бізнесом, але коли його заборонили, залишився безробітним. Восени 2011 року співробітники ДАІ чотири рази складали протоколи про порушення ним правил дорожнього руху, зокрема за водіння автомобілю в стані алкогольного сп`яніння. Деякі ЗМІ мають дані про те, що раніше Осипов був співробітником прокуратури, але в обласній прокуратурі ці дані спростовують. «В органах прокуратури раніше він не працював», - йдеться в офіційному повідомленні.

Водночас правоохоронні органи підтверджують, що Осипов неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За інформацією прес-секретаря ГУМВС в Луганській області Тетяни Погукай 11 січня поточного року судом було прийнято рішення про позбавлення Осипова прав керувати автомобілем. При цьому вона не уточнила, чи був це суд першої інстанції або ж апеляційний.

«Якщо у нього після апеляційного суду забрали права, то він не мав права керувати автомобілем. Якщо ж був тільки суд першої інстанції, то у нього було ще 10 днів, щоб подати апеляцію. Якщо він її не подав, то рішення набуває чинності після закінчення терміну подачі апеляційного позову. А якщо таки подав позов, то потрібно чекати остаточного рішення апеляційного суду. Тобто, 13 січня Осипов можливо мав право сідати за кермо», - зазначає луганський адвокат Чудовський.

Враховуючи всі нестиковки в цій справі, прокуратура Луганської області проводить перевірку і органів місцевої влади, і ДАІ, і ГУМВС «щодо повноти заходів, спрямованих на попередження протиправних діянь».

На даний момент Осипов знаходиться під арештом в слідчому ізоляторі Луганська.

В області це вже не перший випадок шокуючого ДТП.

У грудні 2010 року голова спостережної ради скляного заводу «Пролетарій» Олександр Кадрін, у стані алкогольного сп`яніння, у Лисичанську на пішохідному переході на смерть збив трьох молодих людей. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки і позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Апеляційний суд цей вирок залишає без змін і лише Вищий спеціалізований суд України 12 січня цього року скасував вирок у зв`язку з м`якістю призначеного покарання.

Наприкінці червня 2011 року луганський бізнесмен Дмитро Бондаренко задавив вагітну жінку на березі озера в Слов`яносербському районі на очах її 10-річного сина. Трагедії передувало зауваження чоловіка жінки щодо хамського поводження на пляжі. Винуватець трагедії випивав на березі водойми разом з компанією. Коли алкоголь закінчився, він сів у машину і поїхав за новою порцією. Однак, незабаром він повернувся і направив транспорт просто на людей. Під авто потрапила ціла родина. По жінці машина проїхала всіма чотирма колесами, а на спині чоловіка зупинилася, потім розвернулася. В результаті 30-річна жінка померла на місці, її чоловіка доставили в реанімацію. В даний час водій знаходиться в СІЗО, а кримінальну справу розглядає суд.

... На 9 днів з дня смерті Світлани Зуйкової 21 січня її друзі, знайомі, очевидці та небайдужі до трагедії луганчани знову прийдуть на Театральну площу, щоб покласти квіти на місце трагедії. Люди збираються через соціальні мережі, висловлюють співчуття на адресу загиблої, бажають одужання постраждалим і обурюються вчинком 29-річного водія.

І міліція, і прокуратура обіцяють, що Осипов понесе найсуворіше покарання і не уникне відповідальності.

Вікторія Симбірська

Фото УНІАН