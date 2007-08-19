НУ-НС і БЮТ домовилися про проведення дострокових виборів мерів Києва і Харкова

12:39, 19 серпня 2007
Політика
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Розмова відбулася минулого тижня

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" і Блок Юлії Тимошенко беруть на себе зобов’язання добитися проведення дострокових виборів міських голів Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Харкова Михайла ДОБКІНА.

Юрій ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кіровограді повідомив лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, "НУ-НС" і БЮТ на минулому тижні в ході обговорення спільних дій у виборчій кампанії та після неї дійшли згоди щодо проведення дострокових виборів мерів Києва і Харкова.

«Ми беремо на себе спільне зобов’язання провести дострокові вибори мерів Києва та Харкова, які надзвичайно непопулярні і дискредитували саму ідею народовладдя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що зі свого боку робитиме все, «аби усунути від влади пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який дискредитував звання столичного міського голови і занедбав українську столицю».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що список міських голів, щодо яких ініціюватиметься переобрання, може буде розширений, оскільки до блоку з різних міст звертаються люди з повідомленнями про невідповідність міських голів або представників місцевих адміністрацій займаним посадам.

«Власне, боюсь, що справа дійде до позачергових повноцінних виборів місцевих органів влади», - сказав лідер блоку, не виключивши, що вже на початку наступного року «можуть відбутися дострокові вибори місцевого керівництва, міських голів в Києві та інших крупних центрах України».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що це питання стане нагальнішим після внесення змін до Конституції, які відрегулюють певні механізми формування виконавчої влади на місцях.

 

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