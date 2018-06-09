Хорошковський: удар по долі Клюєва, Тігіпка і сюрприз для Ахметова?

Валерій Хорошковський призначений міністром фінансів України. Чи його ділове резюме дозволяло претендувати на цю посаду? Чого у цьому призначенні більше - політики чи політекономії? Наскільки ймовірно, що це крісло є для пана Хорошковського транзитним в отриманні посади прем’єр-міністра? І чи є якісь підстави у чуток про російське лобі? З цими запитаннями УНІАН звернувся до експертів.

Віктор Небоженко, політолог, директор Центру «Український барометр»:

ЧЕСНО КАЖУЧИ, ЦЕ НЕРАЦІОНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ХОРОШКОВСЬКОГО

Я знаю Хорошковського багато років, і вважаю, що професійно він на своєму місці. Інша справа, не знаю, яку мужність потрібно мати, щоб йти на посаду міністра фінансів у той момент, коли країна повинна віддати до літа 9 мільярдів доларів боргів. Чесно кажучи, це нераціональна поведінка. Але, напевно, він вважає, що за допомогою податкової, митниці, СБУ його робота принесе користь. Це призначення – страшний удар до долі Клюєва. Це також страшний удар по долі Тігіпка, який імітував з себе і молодого, і реформатора. І це, я думаю, велика несподіванка для Ахметова.

Яка роль Москви? Тут така драматургія... Росія впливає на кадрові призначення. Вона мріє, що наші газові активи перейдуть їй. Але постає запитання, що буде далі?

Цю ж ГТС не можна вивезти за кордон, продати... А щоб її використовувати, Росії необхідно мати в Україні маленьку газпромівську хунту. Свого голову Адміністрації, свого профільного міністра, свого голову СБУ та прем’єра. Всі вони повинні обслуговувати Газпром. Бо як тільки Україна передасть активи Росії, Президент не матиме впливу на ці чотири фігури. Їх буде призначати Газпром. Українська ГТС може функціонувати на користь Росії, тільки якщо ці чотири особи будуть підтримувати непублічну домовленість із Росією. Бо будь-яка наступна влада розриває угоду щодо ГТС. Після того, як Україна передасть Росії ГТС, всі програми наступних політиків зведуться до гасла: ми прийдемо до влади та розірвемо угоду.

Володимир Лановий, екс-міністр економіки, президент Центру ринкових реформ: ХОРОШКОВСЬКОГО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЯК БІЗНЕСМЕНА, ЯКОГО ДОПУСТИЛИ ДО ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Економічної логіки у цьому призначенні я не бачу. Якщо попередній міністр - Ярошенко - фінансів у широкому розуміння слова не знав, то Хорошковського можна визначити як бізнесмена, якого допустили до державних фінансів. У багатьох країнах давати посаду такій особі заборонено законом. Бо на такій посаді людина думає про своє майно. Але для нашої країни це не є забороною. Це є правилом. Тому тут є своя логіка. Логіка власних інтересів, власного збагачення. Призначення бізнесменів на державну посаду - це погана традиція нашої держави. Якщо говорити про російські прив’язки згаданої особи, то не знаю, чи це достовірно. Якщо ці чутки мають під собою грунт, то це неприпустимо. Людина, якщо вона не віддана своїй державі, не може бути керівником в уряді.

Олексій Гарань, політолог, доктор історичних наук:

ПРИЗНАЧЕННЯ МІЛЬЯРДЕРА, ОЛІГАРХА, МЕДІАМАГНАТА НЕ ВІДПОВІДАЄ ІНТЕРЕСАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Враховуючи послужний список нового міністра та рівень посад, які займав Хорошковський, з фахової точки зору він підготовлений для такої посади. Принаймні, до цієї посади він готовий більше, ніж до попередньої - голови СБУ. Але в обох випадках закладається величезний конфлікт інтересів. Бо ми розуміємо, що призначення мільярдера, олігарха, медіамагната не відповідає інтересам національної безпеки. Тим більше, що коли він очолював СБУ, СБУ робило дії, які і суперечили національним інтересам, і шкодили Януковичу. Тим не менше, він - генерал армії, а з однієї стратегічно важливої посади його перевели на іншу стратегічно важливу посаду. Хорошковський асоціюється із групою РУЕ, яка за останні два роки отримала непропорційно великий вплив в оточенні Президента. У Хорошковського, кажуть, бізнес-інтереси в Росії, і можливість подальшого його призначення на посаду прем’єра (не знаю, наскільки це достовірно) означатиме посилення російського впливу на Україну. Під час перебування Хорошковського на посаді голови СБУ було підірвано європейський вектор зовнішньої політики України. Думаю, що зриву євроінтеграції посприяли і дії СБУ. А це відповідає російським інтересам. Принаймні, так, як їх бачить офіційний Кремль. Але призначення на посаду прем’єра Хорошковського було б таким викликом іншим групам впливу, що це не в інтересах Януковича.

Борис Кушнірук, експерт: ГАДАЮ, ВІН НЕ ДО КІНЦЯ УЯВЛЯЄ, З ЯКИМИ ВІН ПРОБЛЕМАМИ ЗІШТОВХНЕТЬСЯ

Хорошковський сприймається як менеджер з певними професійними знаннями, але з недвозначною репутацією. Причому вона більше має емоційно-політичний характер, ніж суто професійний. Він був міністром економіки, головою Митної служби в уряді Тимошенко. І вона, нагадаю вам, була ним задоволена до того часу, поки у них не виник конфлікт у зв’язку із газом РосУкрЕнерго. Тому сприймати його негативно чи позитивно важко. Потрібно розуміти ситуацію, яка у самому Мінфіні доволі непроста. Хоча вага Хорошковського більша, ніж в Ярошенка. Але щоб ефективно управляти міністерством, слід мати повний контроль над податковою та митною службами. Але я переконаний, що контроль над податковою йому не віддадуть. Бо податкова зараз перебуває, скажімо так, у віданні Сім’ї. Навряд чи його хтось пустить. А це означає, що навряд чи він зможе впливати на кадрові рішення та мати контроль над реальною ситуацією у міністерстві. Я вважаю, що для Хорошковського це – намагання реалізувати нові амбіції. І, гадаю, він не до кінця уявляє, з якими він проблемами зіштовхнеться. Щодо чуток про його російську орієнтацію... Якщо це так, то загрози від цього були більш суттєві на посаді СБУ, аніж на посаді голови фінансового відомства. На посаді міністра фінансів він виглядає менш дивно.

Опитувала Маша Міщенко