Янукович нагородив Патона орденом Свободи

Президент роздав нагороди до свята

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 28/2012 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України». Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим Указом, зокрема, «за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю» орденом Свободи нагороджено президента Національної академії наук України, директора Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, академіка НАН України Бориса ПАТОНА. Зазначеним Указом низку громадян Україні удостоєно державних нагород та спеціальних звань.

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