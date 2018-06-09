Найбільший в Україні прапор - над Дніпром (фоторепортаж)

Традиційно День Соборності відзначається у Києві на Софійській площі та на мосту Патона. Цього ж року святкування відбулося у ще одному місці – на Парковому мосту, який поєднує правий берег Дніпра з Трухановим островом. Участь у заході взяли представники таких організацій як Громадянський рух «Вперед!», Всеукраїнський комітет «Наступ», громадська організація «Підприємці Поділля», Союз перевізників, Асоціація фермерів України, громадянська організація «Діти війни», представники чорнобильського руху та козацтва.

Акція була менш тривала, ніж мітинг біля Софії, але не менш емоційна.

Перед тим, як вийти на Пішоходний міст, на Трухановому острові та набережній зібралися активісти з усієї України.

Я побачила знайомого з часів Податкового Майдану співголову Громадянського руху «Вперед!» Андрія Панаетова.

– Раніше підприємці тут не святкували. Ви відчули це свято? – запитую його.

– Чому не відчували? Святкували не так широко, бо боротьба за права не була такою гострою. Сьогодні ми і День Соборності відзначаємо, і підписуємо Маніфест громадянської солідарності, де закликаємо всі здорові сили суспільства об’єднатися, аби не допустити створення в Україні тоталітарного режиму. Ми беремо на себе відповідальність і заявляємо всім політичним партіям, які намагаються нас роз’єднати, що ми - єдині, ми – громадянське суспільство. Ми разом, і ми будемо голосувати тільки за тих людей, які ведуть Україну до демократичного майбутнього, – відповідає один з активістів податкового Майдану.

Я побачила, як на акцію приїхали представники політичних партій: народний депутат від фракції БЮТ-Батьківщина, лідер УСДП Наталія Королевська, народний депутат від фракції БЮТ-Батьківщина Євген Суслов, народний депутат від фракції НУ-НС, лідер «Європейської партії України» Микола Катеринчук та народний депутат від фракції НУ-НС, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.

Акція стартувала з того, що громадські активісти вийшли на міст, щоб скласти найбільший національний прапор - його загальна довжина сягнула 200 метрів.

По завершенню відбувся невеликий мітинг. Першою виступила Наталя Королевська:

– Влада своїми діями об’єднала суспільство. Україна єдина. Сьогодні тут присутні представники всіх областей України. Сьогодні ми усі разом. Влада хоче нас залякати: Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, Сергія Костакова – найкращих з нас вони кидають до в’язниць. Вони судять за те, що ми хочемо жити за законами, вони судять нас за те, що ми хочемо гідно жити у своїй країні. Вони думають, що будуть правити вічно, вони вважають себе найвищою владою. Сьогодні люди разом, сьогодні люди єдині, а вони сидять там – за парканами. Вони об’єднали нас і вони нас бояться. Влада сьогодні належить народу. Ми знаємо, що цей рік – наш рік. Ми знаємо, що робити, і ми знаємо, як зупинити і як перемогти. І ми зупинимо, і ми переможемо. Ми – єдині, Україна – єдина!

Микола Катеринчук у своєму виступі нагадав, що українське суспільство має цінувати кожну хвилину Незалежної Соборної України:

– Сьогодні Україна не є вільною. Тимошенко за ґратами, як і Луценко, а через деякий час там будуть й інші політики, ті, які принципово стали на шлях опозиційності. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що якщо є Комітет опору диктатурі (КОД), то він повинен боротися проти диктатури та робити все, щоб нинішня влада пішла геть.

Анатолій Гриценко зазначив, що День Соборності, як день єднання українського суспільства та звільнення від нинішньої влади, сьогодні святкується по всій Україні. «Нинішня влада намагається зробити все, щоб відібрати у народу державу, – сказав на мітингу лідер «Громадянської позиції». – Нас продовжують намагатися роз`єднати. Але нікому це не вдасться. Український народ, українське суспільство вже настільки сильні, що ніхто не зможе наказати їм стати рабами. І та «хунта», яка зараз при владі, скоро піде. Відразу ж після парламентських виборів.

Присутні політики поставили свої підписи під Маніфестом громадянської солідарності. Анатолій Гриценко наголосив, що підписує цей документ як лідер громадської організації «Громадянська позиція».

Спостерігаючи за підписанням Маніфесту громадянської солідарності, який підтримали як представники опозиції, так і громадські лідери, я пригадала нещодавнє зауваження директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова. На його думку, сьогодні суспільство живе своїм життям, чекає героїв, чекає «політиків надії». А політики живуть своїм життям і дограють стару п’єсу, не розуміючи, що скоро назавжди зійдуть зі сцени. «Народжується нове суспільство і воно буде народжувати своїх нових героїв, нові політичні проекти. З тих, хто є сьогодні в політиці, виживуть лише ті, хто є чесними, ті, кому люди довіряють. Виграє той, хто вже сьогодні вміє працювати і на рівні еліт, і на рівні суспільства», – зазначив він. Події на Парковому пішохідному мосту засвідчили, що він має рацію.

Після підписання Маніфесту захід на Пішохідному мосту було завершено. Два береги Дніпра з’єднав прапор. Учасники пішли на Софійську площу...