Нардеп: Угода об'єднаної опозиції - перша перемога демсил у 2012 році

Підписання Угоди про спільні дії – перша перемога демократичних сил у 2012 році, заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи підтримала УСДП Угоду об`єднаної опозиції, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що «Українська соціал-демократична підтримала разом з іншими партіями Комітету опору диктатурі Угоду про спільні дії об’єднаної опозиції. Підписання Угоди – перша спільна перемога демократичних сил у 2012 році. Вона – провісник та перший крок до майбутньої великої перемоги, яку 28 жовтня на виборах отримає весь український народ спільно з демократичними силами».

За словами лідера УСДП, найближчим часом партія планує зосередитися на трьох завданнях. Перше, це підготовка програмного документа, в якому будуть викладені цілі опозиції та бачення розвитку країни після перемоги на виборах-2012. Друге, організація всеукраїнської мережі громадського спостереження за виборами з метою запобігання фальсифікаціям. І, третє, відстоювання максимально широкого представництва громадських лідерів при формуванні єдиного списку від опозиції при висуванні кандидатів на мажоритарні округи.

«Об`єднавшись, опозиція може розраховувати на підтримку суспільства, і ми повинні завоювати його довіру. Для цього процес подальших переговорів та координації дій опозиції має базуватися на принципах публічності, рівноправності всіх учасників діалогу та максимального залучення громадянського суспільства в політичний процес», – зазначила політик.

«Ми знаємо, що робити. Це наш рік. Ми зупинимо та переможемо нинішній режим», – переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, в День Соборності, 22 січня, на Софійській площі у столиці України представники опозиційних партій та членів Комітету опору диктатурі оголосили про підписання Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції України. У тексті угоди містяться заклики до спільних дій, спрямованих на звільнення політв`язнів, а також до опору чинному режиму. Того ж дня Н.КОРОЛЕВСЬКА підписала Маніфест громадянської солідарності.