Прихильники Каддафі захопили місто
Можливий спротив по всій Лівії
Сили,вірніколишньомулідеруЛівіїМуаммаруКаддафі, захопиликонтрольнадм.Бені-Валід, повідомляєAssociated Press.Четверолюдей загинули, пораненняотримали 20чоловік.Офіційніданіпро загиблихуточнюються.
Взяття м.Бені-Валід- першавійськоваопераціясил, що зберігаютьвірністьМ.Каддафі.Урезультатізлагодженихдій добрепідготовленихприбічниківповаленогоуряду, бригадаополченцівПерехідноїнаціональної радивитісненазамежіміста.Такожповідомляється,що облогатривалаблизьковосьмигодин, післячого прапорповаленогорежимубувзновупіднятийнадмістом.
Експертивважають,що взяттяміста лишесвідчитьпро неприязньжителів донової влади.Висловлюютьсяпобоювання,що взяттяміста станезакликомдо діїдляпідпіллясил, вірнихМ.Каддафі,передає РосБізнесКонсалтинг.