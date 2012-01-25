Прихильники Каддафі захопили місто

Можливий спротив по всій Лівії

Сили,вірніколишньомулідеруЛівіїМуаммаруКаддафі, захопиликонтрольнадм.Бені-Валід, повідомляєAssociated Press.Четверолюдей загинули, пораненняотримали 20чоловік.Офіційніданіпро загиблихуточнюються.



Взяття м.Бені-Валід- першавійськоваопераціясил, що зберігаютьвірністьМ.Каддафі.Урезультатізлагодженихдій добрепідготовленихприбічниківповаленогоуряду, бригадаополченцівПерехідноїнаціональної радивитісненазамежіміста.Такожповідомляється,що облогатривалаблизьковосьмигодин, післячого прапорповаленогорежимубувзновупіднятийнадмістом.



Експертивважають,що взяттяміста лишесвідчитьпро неприязньжителів донової влади.Висловлюютьсяпобоювання,що взяттяміста станезакликомдо діїдляпідпіллясил, вірнихМ.Каддафі,передає РосБізнесКонсалтинг.

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