Азаров взяв на роботу людей з Facebook

Секретаріат Кабінету Міністрів прийняв на державну службу осіб, які прислали прем’єру Миколі Азарову свої резюме.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Як відомо, під час одного з онлайн-спілкувань у соціальній мережі Facebook до прем`єра Миколи Азарова звернулися молоді люди з проханням допомогти їм у працевлаштуванні на державну службу.

Прем`єр запропонував надсилати резюме на його електронну пошту.

У департаменті кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів повідомили, що цією можливістю скористалися багато осіб.

"Люди надіслали понад 900 звернень. Всі вони були нами детально розглянуті та направлені до відповідних органів", - відзначили фахівці департаменту.

За результатами розгляду надісланих резюме частина кандидатів зараховані до кадрового резерву на посади державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів.

Крім того, за дорученням прем`єра, 328 резюме кандидатів відправлені: центральним органам виконавчої влади -134 резюме, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - 194 резюме.

Всі ці резюме направлені для розгляду та включення до кадрового резерву на посади державних службовців з урахуванням вимог, визначених положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів.

Українська правда