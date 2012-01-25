Азаров взяв на роботу людей з Facebook
Не повідомив скільки
Секретаріат Кабінету Міністрів прийняв на державну службу осіб, які прислали прем’єру Миколі Азарову свої резюме.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
Як відомо, під час одного з онлайн-спілкувань у соціальній мережі Facebook до прем`єра Миколи Азарова звернулися молоді люди з проханням допомогти їм у працевлаштуванні на державну службу.
Прем`єр запропонував надсилати резюме на його електронну пошту.
У департаменті кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів повідомили, що цією можливістю скористалися багато осіб.
"Люди надіслали понад 900 звернень. Всі вони були нами детально розглянуті та направлені до відповідних органів", - відзначили фахівці департаменту.
За результатами розгляду надісланих резюме частина кандидатів зараховані до кадрового резерву на посади державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів.
Крім того, за дорученням прем`єра, 328 резюме кандидатів відправлені: центральним органам виконавчої влади -134 резюме, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - 194 резюме.
Всі ці резюме направлені для розгляду та включення до кадрового резерву на посади державних службовців з урахуванням вимог, визначених положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів.