Попов оголосив війну корупції
09:08, 25 січня 2012Політика
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Налаштований рішуче
Як повідомив Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, правоохоронними органами під час спроби отримання хабара затримано заступника одного з Головних управлінь, до компетенції якого входять питання впорядкування та розміщення тимчасових споруд – так званих малих архітектурних форм.
«Ми оголосили війну корупції. Це важка війна. Але я налаштований рішуче», - заявив Голова КМДА.
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