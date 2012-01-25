Попов оголосив війну корупції

09:08, 25 січня 2012
Політика
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Налаштований рішуче

Як повідомив Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, правоохоронними органами під час спроби отримання хабара затримано заступника одного з Головних управлінь, до компетенції якого входять питання впорядкування та розміщення тимчасових споруд – так званих малих архітектурних форм.

«Ми оголосили війну корупції. Це важка війна. Але я налаштований рішуче», - заявив Голова КМДА.

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