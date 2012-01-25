Азарова пікетують собаки

Кілька десятків осіб пікетують Кабмін, вимагаючи негайно припинити фізичне винищення тварин комунальними службами по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зазначають, що вони не представляють ніяку організацію і дізналися про акцію з Facebook, де було оголошено та організовано акцію на захист безпритульних тварин «Stop it». Протестувальники тримають плакати з гаслами «Досвід Європи замість вбивств» тощо.

Крім того, біля Кабміну є і кілька собак, яких привели з собою господарі, що беруть участь в акції. Також організатори встановили динаміки, з яких лунає тривожний собачий гавкіт.

Протестувальники вимагають також змінити склад робочої групи при Міністерстві екології із розроблення нормативно-правової бази для реалізації вимог Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження». Також вони вимагають зобов’язати правоохоронні органи розслідувати й припинити діяльність догхантерів (мисливцiв на собак). Крім того, учасники акції вимагають змінити підхід до вирішення проблеми безпритульних тварин, використовуючи європейський досвід, а саме: забрати цю функцію від комунальних підприємств, які не зацікавлені в тому, щоб зменшувати кількість безпритульних тварин гуманним шляхом, та передати її громадським організаціям із захисту тварин.

Учасники акції зазначають, що останнім часом вбивства безпритульних тварин набули масового характеру через намагання влади на місцях «зачистити» підвідомчі території напередодні Євро-2012. При цьому вони наголошують, що від отрути, яку, за їх словами, розкидають на вулицях комунальники, часто гинуть й домашні тварини.