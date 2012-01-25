Гриценко каже, що все зробив і чекає відповіді Кличка

Партія "Громадянська позиція" зробила все від себе залежне для того щоб об`єднатися з партією "УДАР".

Про це заявив лідер партії Анатолій Гриценко в ефірі 5 каналу.

"Можу підтвердити, що ці переговори ведуться. Можливо, не так швидко, як хотілось би нам. З нашого боку були прийняті всі необхідні рішення ще в листопаді місяці. Зараз відповідь на стороні Віталія (Кличко)", - зазначив він.

"Якщо ці переговори завершаться успіхом, чого я хотів би, якщо чесно, на основних, однакових принципах підемо вперед", - уточнив політик.

Відповідаючи на питання, чи скоро завершаться ці перемовини, Гриценко заявив: "Я хотів би не наврочити. Відбудеться, то підемо разом. Не відбудеться - підемо самостійно на вибори".

Українська правда