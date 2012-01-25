США: прийняття КПК дасть поштовх новим реформам в Україні

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу в редакції проекту, запропонованого Президентом України, дасть величезний потенціал для проведення значних реформ в українській правовій системі.

Таку думку кореспонденту "ЗіБ" висловив радник з правових питань Департаменту юстиції США та Посольства США в Україні Джон Енгстром в ході круглого столу, присвяченого обговоренню проекту КПК.

«Ми дуже тісно співпрацювали з робочою групою з реформування КПК, і це був дуже позитивний досвід», - сказав він.

Характеризуючи проект, пан Енгстром зауважив: «це величезний крок вперед, і я тут бачу, що ситуація в Україні може змінитися. Ключовий момент - це, звичайно ж, імплементація КПК. Це буде дуже важкий процес, тому що він потребуватиме значних зусиль і, певною мірою, зміни мислення для основних учасників української правової системи».

«Думаю, це - щось нове для них, і зміна правил гри вимагатиме зміни підходів для багатьох «гравців», включаючи прокурорів, суддів і адвокатів», - додав він.

Як відомо проект КПК був оцінений експертами Ради Європи в цілому позитивно. Проте, не обійшлося і без зауважень, з приводу яких експерт висловився так: «Я сподіваюся, що

згадані «шорсткості» будуть взяті до уваги парламентом і виправлені перед тим, як новий КПК буде прийнятий остаточно».