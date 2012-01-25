Україна піднялася у рейтингу свободи слова

Ситуація зі свободою слова в Україні торік трохи поліпшилася, однак усе ще викликає занепокоєння у правозахисників. Про це власному кореспондентові УКРІНФОРМу в ФРН заявила речниця німецького відділення міжнародної організації "Репортери без кордонів" Ульріке Груска, коментуючи щорічний рейтинг країн щодо ситуації у сфері свободи слова.

"В актуальному рейтингу Україна піднялася на кілька позицій, що говорить про хоч і незначне, але поліпшення ситуації зі свободою слова", - сказала вона.

Так, серед 179 країн світу в цьому рейтингу Україна посіла 116-е місце (між Перу та Камбоджею). У 2010 році вона опинилася на 131-му місці, а 2009-го була на 89-ій позиції.

Зразковою ситуація зі свободою преси, на думку "Репортерів без кордонів", є у Фінляндії, Норвегії та Нідерландах. Натомість останні місця в рейтингу знову дісталися Північній Кореї, Туркменістану та Еритреї. Актуальний рейтинг складено за оцінками періоду з грудня 2010-го по листопад 2011 року.