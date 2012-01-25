Тимошенко довіриться німецьким лікарям

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО підтверджує свою готовність пройти повне медичне обстеження німецькими лікарями, які офіційно запропонували свою допомогу.

Про це заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі партії “Батьківщина”.

«Юлія ТИМОШЕНКО зворушена зверненням німецьких лікарів, які через посла Німеччини в Україні передали готовність надати їй медичну допомогу. Вона вдячна уряду Німеччини і особисто канцлеру Ангелі МЕРКЕЛЬ за ухвалене рішення», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Крім того, за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО погоджується на те, щоб разом з німецькими фахівцями до комісії увійшли і українські лікарі, яким вона довіряє.

«Але не ті, які зганьбилися участю у брехливих МОЗівських комісіях, а справжні досвідчені лікарі, наприклад, професор-нейрохірург Микола ПОЛІЩУК. Зрозуміло, що Юлія ТИМОШЕНКО, як і будь-яка людина, довіряє тим фахівцям, які пам’ятають клятву Гіппократа, а не виконують всі забаганки ЯНУКОВИЧА», - додав захисник.