Янукович висловив співчуття Аніщенку
12:07, 25 січня 2012Політика
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"Поділяю горе Вашої сім`ї..."
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття міністру охорони здоров’я Олександру АНІЩЕНКУ у зв’язку зі смертю його батька Володимира Івановича.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях близьких і друзів. Поділяю горе Вашої сім`ї і разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі», - йдеться у співчутті.
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