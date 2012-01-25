Янукович висловив співчуття Аніщенку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття міністру охорони здоров’я Олександру АНІЩЕНКУ у зв’язку зі смертю його батька Володимира Івановича.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях близьких і друзів. Поділяю горе Вашої сім`ї і разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі», - йдеться у співчутті.