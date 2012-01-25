Наливайченко: процес над Луценком - дикунство

Голова політради «Нашої України». Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вимагає від влади негайно звільнити екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та припинити знущання над ним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Те, що сьогодні відбувається у так званому «процесі» над Юрієм ЛУЦЕНКОМ, не можна назвати інакше, як дикунство. Майже півтора року людину тримають за гратами без жодних публічних доказів і, по суті, піддають тортурам. Громадськість привчають, що це нормально. Це – ненормально, цю здичавілість не можна так довго толерувати. Як ми бачимо, всі звинувачення завершуються нічим. Влада має негайно припинити знущання над Юрієм ЛУЦЕНКОМ і випустити його на волю», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він нагадав про своє звернення до керівництва Європейської народної партії щодо необхідності сформувати міжнародну медичну комісію для обстеження стану здоров’я українських політв’язнів. «Я поновлюю своє звернення, висловлене на зустрічах з керівниками Європейської народної партії, про те, щоб сформувати міжнародну медичну комісію для обстеження стану здоров’я українських політв’язнів», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що, порушуючи Конституцію України, суд ігнорує поняття презумпції невинуватості і вже більше року безпідставно утримує в ув’язненні людей, вина яких не є доведеною, а судові засідання перетворено на багатогодинні сеанси фізичних та моральних знущань.

«Нинішній владі та її конкретним представникам не уникнути відповідальності за незаконні рішення, в тому числі за переслідування опозиційних політиків. Переконаний, що в разі перемоги опозиційних сил на парламентських виборах, теперішні політично замовлені вироки лідерам опозиції будуть негайно переглянуті, а чиновники і судді, які були причетні до незаконних дій і політичних репресій, понесуть покарання», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2011 року під час зустрічі у Києві В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав голову Європейської народної партії Вілфреда МАРТЕНСА сприяти у направленні міжнародної групи медичних експертів для невідкладного обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів в Україні та їхнього негайного звільнення.

«Від імені Комітету опору диктатурі звертаюся до Європейської народної партії сприяти у тому, щоб Європейська комісія спільно з організацією Червоного Хреста і європейською філією організації «Лікарі без кордонів» сформували незалежну групу медичних експертів для невідкладного обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів і їхнього негайного звільнення», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.