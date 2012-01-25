Захист Мельниченка подасть касацію

Сторона колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА подаватиме касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду міста Києва, який підтвердив законність ухвали суду першої інстанції про скасування постанови першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА щодо порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ за підозрою у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО.

“Нами однозначно буде подана касаційна скарга на судове рішення Апеляційного суду м. Києва у «справі Кучми Л.Д.» та нашою стороною буде вжито всіх можливих заходів з метою встановлення істини як у справі Гонгадзе, так і у «справі Кучми Л.Д.», - сказав він.

Він нагадав, що 20 січня Апеляційний суд Києва залишив у силі постанову Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2011 року по цій справі.

«Українська Феміда» в черговий раз продемонструвала всьому світу, що вона саме «українська», бо в інших країнах, де справді панує верховенство права, є незалежний і справедливий суд…», - додав адвокат.

За словами М.НЕДІЛЬКА, судові процеси та рішення як Печерського райсуду Києва, так і Апеляційного суду Києва у справі Л.КУЧМИ є яскравими прикладами того, якими не повинні бути судові процеси та прийняті за їхніми результатами судові рішення в Україні.

Адвокат наголосив, що зняття у судовому порядку обвинувачення з Л.КУЧМИ у причетності його до вбивства журналіста затягує розслідування справи Гонгадзе ще на довгі роки, оскільки офіційно досудовим слідством не встановлено замовників вбивства. “Наша сторона вважає, що якби не існувало замовлення та не було віддано злочинного наказу на вбивство журналіста Георгія Гонгадзе - Юрій Кравченко і Георгій Гонгадзе були б живі”, - наголосив він.

За словами адвоката, звинувачення захисниками Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА у фальсифікації наданих ним органам досудового слідства аудиозаписів розмов екс-президента не витримують жодної критики. М.НЕДІЛЬКО нагадав, що у кримінальній справі, порушеній проти Л.КУЧМИ, містяться висновки фоноскопічних експертиз плівок, якими встановлено відсутність їхніх фальсифікацій і монтажу.

Як відомо, кримінальну справу проти Л.КУЧМИ було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції в 1960 р.).

13 грудня Печерський райсуд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи і скасував відповідну ухвалу Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня 2012 року залишив у силі рішення Печерського райсуду про незаконність порушення Генпрокуратурою справи проти Л.КУЧМИ.