Президент ПАРЄ простягає Тимошенко руку допомоги

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод МІНЬОН обіцяє допомогти колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО в тій складній ситуації, у якій вона опинилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент ПАРЄ заявив сьогодні українським журналістам у Страсбурзі.

Ж.-К.МІНЬОН повідомив, що написав і передав з Євгенією ТИМОШЕНКО невеликого листа її матері.

“Я сказав, що у неї є багато друзів, що її не забули, і що багато зусиль буде докладено для того, щоб допомогти їй у цій ситуації”, - сказав Президент ПАРЄ.

Він зазначив, що особисто стурбований ситуацією з ув’язненням Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки знає її особисто - зустрічався з колишнім українським прем’єром минулого року незадовго до її взяття під варту.

Президент ПАРЄ також пообіцяв уважно стежити за розвитком подій в Україні.

Ж.-К.МІНЬОН зазначив, що сьогодні також мав зустріч з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ. “Я мав зустріч з ГРИЩЕНКОМ і сказав йому кілька речей, зокрема, висловив нашу стурбованість умовами утримання ТИМОШЕНКО. Він мене почув”, - сказав Президент ПАРЄ.