Маєтки Азарова, Литвина і Ющенка обійдуться бюджету в 50 мільйонів?

Утримання резиденцій "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", де розташовані маєтки українських чиновників, обійдеться бюджету 2012 року в 50 мільйонів гривень.

Як повідомляє “Українська правда”, таку відповідь на свій інформаційний запит газета отримала з Адміністрації Президента.

УП зазначає, що в резиденціях "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" розташовані, зокрема, маєтки прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА і та екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.

"Відповідно до поданих Мінфіну пропозицій, для формування розпису бюджету на 2012 рік будинку відпочинку "Конча-Заспа" передбачено видатки споживання у загальному обсязі 29 мільйонів 54 тисячі гривень (загальний фонд бюджету – 26,9 мільйони, спецфонд – 2,1 мільйони)", - сказано в повідомленні.

"Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" передбачено видатки споживання у загальному обсязі 18,7 мільйонів гривень (14,9 - загальний фонд, 3,8 - спецфонд)", - також ідеться у відповіді Адміністрації Президента.

Кошториси "Конча-Заспи" та "Пущі-Водиці" складаються в межах бюджетної програми Державного управління справами "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів".

"За інформацією ДУС, під час складення пропозицій для формування розпису всі планові поточні видатки були зафіксовані на рівні 2011 року", - сказано в повідомленні.

В резиденції "Конча-Заспа", пише газета, розташовано маєтки прем`єра М.АЗАРОВА, спікера парламенту В.ЛИТВИНА, секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, екс-президентів В.ЮЩЕНКА, Леоніда КУЧМИ і Леоніда КРАВЧУКА, міністрів та депутатів.

У резиденції "Пуща-Водиця" мають свої маєтки керівник Державного управління справами Андрій КРАВЕЦЬ, перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН, екс-спікер парламенту Іван ПЛЮЩ тощо.

УП нагадує, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр М.АЗАРОВ неодноразово закликали співгромадян з розумінням поставитися до скорочення соціальних видатків через нестачу бюджетних коштів.