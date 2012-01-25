Немиря: Дожилися, голова МЗС рекламує європейскість українських тюрем

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ вважає, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не має права розповідати у Раді Європи про законність вироку екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив українським журналістам у Страсбурзі після зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом МІНЬОНОМ.

«Він має очевидний конфлікт інтересів, оскільки був свідком на стороні обвинувачення», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також висловив здивування розповідями міністра про нібито європейську якість колонії, у якій перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дожилися, міністр закордонних справ України приїздить рекламувати європейскість українських тюрем», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, Г.НЕМИРЯ і донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія 24-25 січня провели ряд зустрічей з керівниками Ради Європи та групами ПАРЄ.