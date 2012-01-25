Королевська оскаржить закон, який розширює права чиновників

Нинішня влада остаточно позбавила громадськість реального механізму участі у формуванні тарифної політики на послуги ЖКГ, а також доступу до інформації про стан справ у цій сфері.

Про це заявила лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підсумки сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів з питання житлово-комунального господарства (ЖКГ), повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

«Сьогодні Кабінет міністрів провів «показовий виступ» з проблеми тарифів на послуги ЖКГ. Звучали традиційні погрози покарати винних, якими на цей раз стали органи місцевого самоврядування. При цьому замовчується, що практично з ініціативи Кабміну чиновники отримали карт-бланш на безконтрольне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Влада знову намагається обдурити народ», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що у січні набув чинності закон, яким акти, що встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги, виведені з-під дії закону про регуляторну політику. «Під «маскою» спрощення процедури встановлення тарифів ховається зовсім несумісна з інтересами простих громадян мета. Ухвалений закон, зокрема: знижує прозорість формування тарифів на послуги ЖКГ, дозволяє не проводити громадське та експертне обговорення пропозицій чиновників щодо них, а також скорочує з 30 до 10 днів термін повідомлення громадян про підвищення тарифів», - підкреслила народний депутат.

У підсумку, відзначила вона, «ми маємо чергове розширення прав чиновників та позбавлення прав простих громадян не тільки висловити свою думку, а й знати правду».

«Нам вкотре намагаються сказати, що джерелом влади в країні є не народ, а чиновник-крадій. За своєю цинічністю спецоперацію влади щодо впровадження цього закону можна порівняти хіба що зі скасуванням пільг та соціальних виплат у бюджеті на 2012 рік», - наголосила лідер УСДП.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що ініціюватиме подання до Конституційного Суду України з вимогою визнати неконституційними положення цього закону, що набули чинності, оскільки вони звузили права та свободи громадян.

«Переконана, наше спільне завдання, завдання всього суспільства - не дозволити, щоб положення цього закону запрацювали на практиці. Я закликаю всіх, кому стане відомо про плани органів влади «нишком» підвищити тарифи на послуги ЖКГ – не мовчати про це. Нашою відповіддю повинен стати широкий суспільний протест. Протест проти свавілля чиновників та нав’язування нам моделі суспільства безправ’я й підпорядкування», - підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги» (№ 4231-VI) розширено перелік регуляторної діяльності, на яку не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема, з-під дії закону виведено «акти, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги».

Наприкінці 2011 року парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, очолюваний Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, розглядав законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги» та рекомендував Верховній Раді його відхилити. Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ був внесений законопроект про введення мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ, однак він не був підтриманий парламентом.