Рада Європи не визнає виборів в Україні без Тимошенко?

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ заявляє про неприпустимість проведення виборів в Україні без участі лідерів опозиції, зокрема, Юлії ТИМОШЕНКО.

"Неприпустимим є проведення демократичних виборів без участі лідера найбільшої опозиційної партії України Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів", - сказав Т.ХАММАРБЕРГ сьогодні під час зустрічі з Євгенією ТИМОШЕНКО та заступником голови партії "Батьківщина" Григорієм НЕМИРЕЮ у Страсбурзі (Франція), повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Під час зустрічі Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ повідомили Комісару Ради Європи про перебіг ситуації в Україні, переслідування опозиції чинною владою, порушення фундаментальних прав та демократичних процедур.

Сьогодні також відбулася зустріч Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРІ з головою комітету з юридичних справ та прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи Крістофером ЧОУПОМ.

Як повідомлялося, 23-26 січня Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ перебувають з візитом у Страсбурзі для участі у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Г.НЕМИРЯ та Є.ТИМОШЕНКО також проводять низку зустрічей з європейськими політиками. Під час сесії ПАРЄ планується прийняття резолюції «Функціонування демократичних інституцій в Україні».