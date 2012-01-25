Власенко не виключає, що Тимошенко можуть звинуватити в убивстві Кеннеді

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Серій ВЛАСЕНКО не виключає «придумування» проти його підзахисної нових кримінальних справ.

Про це він заявив кореспондентові УНІАН, коментуючи хід слідства стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

«Що твориться у хворій голові прокурорів, я не знаю. За такою логікою, вони можуть взяти чистий аркуш, написати, що ТИМОШЕНКО винна у вбивстві Кеннеді, і подати це в суд. Це нісенітниці, це нонсенс, який вже триває більше року. Я не виключаю придумування нових справ, цього не виключаю. Я не знаю, що твориться у їхній хворобливій уяві», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у запровадженні корпорацією «Єдині енергетичні системи України» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

Зокрема, йдеться про справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку.

У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

В СБУ зауважили, що за епізодами вчинення інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн. грн. податків та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. дол., розслідування триває.