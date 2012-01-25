Захисник каже, що Тимошенко вимагає лише те, що гарантовано їй законом

Німецькі лікарі офіційно звернулися до Міністерства закордонних справ України з проханням надати допуск для обстеження засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка наразі утримується в Качанівській колонії Харкова.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Серій ВЛАСЕНКО.

«Наскільки мені відомо, німецька сторона готова в будь-який момент прибути в Україну. Всі відповідні необхідні юридичні дії вчинено. Наскільки я знаю, німецька сторона звернулася до Міністерства закордонних справ з такою заявкою, і зараз все залежить від української сторони», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО, відповідно до чинного законодавства, має право на лікаря, якому вона довіряє.

«Це є брутальним порушенням українського закону про охорону здоров’я. Хворий, який навіть перебуває у місцях позбавлення волі, він має право на лікаря, якому довіряє, якщо відповідного спеціаліста немає в медичній частині пенітенціарної служби. Вони не мають спеціалістів з проблеми спини в складі медичної частини Качанівської колонії, тому вони зобов’язані допустити того лікаря, якому довіряє ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що екс-прем’єр не заперечує проти наявності у складі міжнародної комісії українських лікарів. «ТИМОШЕНКО не заперечує проти участі українських лікарів у такому міжнародному консиліумі, але вона вимагає як людина, яка має на це право, згідно із законом, щоб це були лікарі, яким вона довіряє», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за словами С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО підтверджує свою готовність пройти повне медичне обстеження німецькими лікарями, які офіційно запропонували свою допомогу. «Юлія ТИМОШЕНКО зворушена зверненням німецьких лікарів, які через посла Німеччини в Україні передали готовність надати їй медичну допомогу. Вона вдячна уряду Німеччини і особисто канцлеру Ангелі МЕРКЕЛЬ за ухвалене рішення», - сказав С.ВЛАСЕНКО.