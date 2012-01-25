Азаров: Місцева влада маніпулює тарифами ЖКГ

Тільки за останні два дні на сторінку глави Кабінету міністрів України Миколи АЗАРОВА в Facebook надійшло більш як 300 повідомлень про необгрунтоване зростання тарифів на послуги ЖКГ. Про це прем`єр повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляють «Подробности».

У зв`язку з цим, М.АЗАРОВ доручив міністрові регіонального розвитку Анатолію БЛИЗНЮКУ уважно вивчити скарги населення. «Такого матеріалу не надасть жодна ревізійна комісія. Люди не розуміють, як вираховуються тарифи. Місцева влада маніпулює завищеними нормами споживання. Відповідні матеріали вже передані в правоохоронні органи. Антимонопольний комітет, а також Агентство цінової політики повинні підключитися до цієї роботи», - заявив прем`єр.

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд ухвалив принципове рішення не підвищувати ціни на послуги ЖКГ, і стежитиме за тим, щоб в регіонах місцеві власті беззаперечно виконували цю вимогу. У результаті, за словами прем`єра, на цьому тижні відмовилися від підвищення тарифів у Херсоні та Полтаві, вирішується питання в Харкові та Сумах.

На засіданні уряду прем`єр зажадав збудувати прозору систему формування тарифів. Уряд України попередив місцеві власті: якщо якась послуга не надана, то за неї не можна вимагати оплати. Або якщо надана не в повному обсязі, то повинен проводитися перерахунок, підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, як відзначають «Подробности», стало також відомо, що М.АЗАРОВ має намір особисто перевірити ціни на дрова для населення і на зріджений газ. У випадку, якщо і тут прем`єр виявить зростання цін, на найближчому засіданні Кабміну можлива жорстка розмова з главою Державного агентства лісових ресурсів України Віктором СІВЦЕМ і міністром енергетики Юрієм БОЙКОМ.

На засіданні КМУ також виступив заступник міністра внутрішніх справ Сергій ЧЕРНИХ, який заявив про махінації у сфері ЖКГ. За його словами, ціни на газ і електроенергію залишилися на тому ж рівні, а тарифи підвищені на 35% і 64%. За словами С.ЧЕРНИХ, типові злочини у сфері ЖКГ: корупція, хабарництво, крадіжка коштів, що виділяються на субсидії. Так, заступник міністра повідомив, що в Дніпровському районі Києва 20 000 сімей переплатили за опалювальний сезон 32 млн. грн.

«Ціни на електроенергію, газ, транспортні перевезення не мінялися? Не мінялися. Принципова позиція уряду полягає в наступному: всі необгрунтовано завищені тарифи на ЖКХ повинні бути скасовані», - підсумував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні Кабміну 18 січня М.АЗАРОВ вже давав доручення профільному міністрові А.БЛИЗНЮКУ розібратися з необгрунтованим підвищенням комунальних тарифів в деяких регіонах.