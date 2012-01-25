Акімова каже, що Київ тримає лідерство у запровадженні реформ

За минулий рік у Києві успішно реалізовано низку ініціатив у рамках виконання державної Програми економічних реформ. На цьому під час засідання Комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації наголосила перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«По-перше, Київ став пілотним регіоном у реалізації медичної реформи. За час проведення експерименту, а це півроку, ми бачимо реальні результати – у пілотних Дніпровському і Дарницькому районах помітна чітка тенденція до покращення якості медичного обслуговування мешканців. Крім того, у місті відкрито кілька десятків амбулаторій сімейної медицини. Разом з тим, Київ виступив одним з піонерів медичної реформи не лише з точки зору будівництва і реконструкції медзакладів первинної ланки, але і з точки зору підготовки медичних кадрів. Першою серед регіонів столична влада прийняла відповідну програму підготовки кадрів до 2018 року і підписала угоду з медичним університетом імені Богомольця. Також, Київ один з перших взяв участь у національному проекті з відкриття перинатальних центрів, і, я сподіваюсь, що зовсім скоро в столиці буде відкрито такий центр на базі пологового будинку №7», – зауважила Ірина Акімова.

Вона зазначила, що ще одним важливим досягненням Києва у 2011 році став акцент на дерегуляцію адмінпослуг.

«Завдяки ефективній підготовчій роботі, яка тривала протягом 2011 року, сьогодні кияни мають практичний результат – діючий дозвільний центр. Хотілося б, щоб Київ і надалі лишився одним із лідерів у цьому питанні», – додала представник Адміністрації Президента.

Разом з тим, Ірина Акімова наголосила, що акцентом 2012 року має стати спрямованість на імплементацію проектів та ініціатив економічної реформи як у Києві, так і у всій Україні.

«Так традиційно склалося, що Україна рівняється на Київ, який є не лише адміністративною столицею, а й великим виробничим, освітнім, культурним державним центром. Тож Київський регіональний комітет з економічних реформ повинен і надалі ставити перед собою важливе завдання залишатись в лідерах соціальних та економічних позитивних перетворень. І ці зміни повинен відчути як кожен громадянин окремо, так і весь сегмент бізнесу в цілому», – цитує Акімову офіційний сайт київської влади.

Вона також відзначила системний підхід до впровадження важливих соціальних та економічних проектів столичної влади, зокрема підготовку Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

У свою чергу, Олександр Попов звернувся з проханням і надалі надавати підтримку Києву у законодавчому регулюванні столичних ініціатив.