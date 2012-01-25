Партія регіонів розконсервовує «мережу бабусь» Черновецького?

У Комітеті виборців України прогнозують, що виборча кампанія в Києві в 2012 році буде напруженою і проблемною, незалежно від однакової або різної дати парламентських і місцевих виборів. У комітеті також вважають, що основною політичною силою на виборах у столиці стане Партія регіонів, пише Дзеркало тижня.

Виборча кампанія в Києві в нинішньому році буде дуже напруженою і проблемною незалежно від того, чи будуть парламентські та місцеві вибори розведені в часі або пройдуть в один день, прогнозують у Комітеті виборців України (КВУ).

«У Києві будуть дуже проблемні вибори, і дуже-дуже напружені ... Фактично ці дві кампанії будуть об'єднані в одну, оскільки головні політичні сили, які братимуть участь у парламентських виборах, будуть, звичайно ж, підтримувати своїх кандидатів на виборах мера і до Київради. Тому для Києва це будуть спільні кампанії, незалежно від того, в один день вони будуть проходити або в різні», — заявив голова правління КВУ Олександр Черненко.

Інтрига з датою проведення місцевих виборів в столиці поки залишається. Черненко нагадав, що рішення про дату проведення місцевих виборів у Києві до парламентських виборів або в один день ще не прийнято.

Голова КВУ підкреслив, що основною силою, яка братиме участь у виборах в українській столиці, буде Партія регіонів.

«Зараз вона використовує в Києві „мережу бабусь“, яка була побудована Черновецьким. Вона була на час законсервована, зараз її розконсервовують», — зазначив О. Черненко.

Як приклад він навів благодійну діяльність екс-секретаря Київради Олеся Довгого, що поширював за допомогою даної мережі новорічні продуктові набори серед мешканців Дніпровського району.

На думку комітету, сильні позиції в Києві і в блока Віталія Кличка. За інформацією КВУ, сам Кличко може балотуватися у Верховну Раду по одному з мажоритарних округів у Києві й одночасно очолювати партійний список партії «УДАР».

Водночас, О. Черненко вважає, що в партії «Батьківщина" в столиці «погані позиції».

«У них дуже мало саме київських політиків — це Володимир Бондаренко, Микола Томенко, але він швидше за все буде балотуватися у своїй рідній Черкащині. А більше таких яскравих київських політиків у "Батьківщині» немає, хоча сама партія користується тут популярністю», — зазначив він.