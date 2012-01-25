БЮТ хоче, щоб ПАРЄ пригрозила Україні санкціями

Депутати від фракції “БЮТ-Батьківщина”, члени української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) хочуть, щоб ПАРЄ пригрозила Україні санкціями.

Про це йдеться в одній з десяти поправок до проекту резолюції ПАРЄ по Україні, підготовлених депутатами, текст яких має УНІАН.

“Асамблея, будучи глибоко занепокоєною останніми подіями щодо переслідування членів колишнього уряду в Україні, має намір переглянути повноваження української делегації відповідно правилу 9 Правил процедури, у випадку, якщо особи, названі в цій резолюції не будуть звільнені до відкриття квітневої частини сесії 2012 року”, – йдеться в одній із поправок.

4 поправки, підготовлені депутатами з БЮТ, стосуються справ, порушених проти колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

У поправках, зокрема, пропонується визнати, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО не базувався на верховенстві права і європейських стандартах; закликати Президента Віктора ЯНУКОВИЧА використати всі можливості його влади для негайного звільнення колишнього прем’єр-міністра; висловити стурбованість погіршенням стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, закликати до проведення її негайного медичного огляду, по можливості, за участю закордонних експертів; визнати Ю.ТИМОШЕНКО політичним в’язнем.

Крім того, депутати від БЮТ підготували пропозиції щодо висловлення стурбованості систематичним порушенням права на зібрання, а також із закликом до української влади негайно ухвалити закон про мирні зібрання, який відповідає європейським стандартам і рекомендаціям Венеціанської комісії.

Ще одна поправка передбачає висловлення Асамблеєю переконання в тому, що наступні парламентські вибори не можуть вважатися чесними, якщо ув’язнені лідери опозиційних партій будуть позбавлені можливості брати в них участь.

На даний час невідомо, скільки поправок, підготовлених депутатами від БЮТ, були зареєстровані у Секретаріаті ПАРЄ до 17:00 за київським часом – останнього можливого терміну подання поправок.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня сесія ПАРЄ має розглянути проект резолюції по Україні.