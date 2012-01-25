Янукович у Давосі таки зустрінеться з президентами

Президент Віктор Янукович планує зустрітися у Давосі з президентами Польщі і Азербайджану.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу президента.

Янукович у середу зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом Міровим.

В рамках робочого візиту президента до Швейцарії "відбудуться його зустрічі з президентом Польщі Броніславом Коморовським, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом та рядом інвесторів".

Ключовою темою участі президента у цьогорічних заходах Всесвітнього економічного форуму є питання енергетики, надзвичайно актуальні у контексті національної безпеки та економічного розвитку сучасної України.

Як відомо, у дискусії з президентом Віктором Януковичем під час 8-ї ланч-конференції у Давосі, організованої Фондом Пінчука, не братиме участі жоден чинний лідер держави або політик-важковик.