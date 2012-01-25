Тимошенко попросила пустити в колонію професора Поліщука

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка утримується в Качанівській виправній колонії в Харківській області, подала прохання про допуск до неї лікарів.

Про це повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко в ефірі 5 каналу.

"Ніколи Юлія Володимирівна не відмовлялася від послуг українських медиків. Ми говоримо про єдине, що Тимошенко хоче, щоб її обстежували ті лікарі, яким вона довіряє… Мова йде про лікарів дійсно визнаних. Зокрема, про професора Поліщука, якому вона довіряє", - зазначив депутат.

"Щодо запрошення Поліщука для свого огляду, як це передбачено чинним законом, Юлія Володимирівна подала вчора заяву керівництву Качанівської колонії. Як вони на це відреагують, ми не знаємо", - уточнив Власенко.

При цьому захисник Тимошенко запевнив, що допуск іноземних лікарів до ув’язнених не є складним.

"Для того, щоб допустити німецьких лікарів необхідно всього нічого: необхідно лише дозвіл керівника Качанівської колонії і погодження із слідчим Служби безпеки України", - уточнив депутат.

Власенко не зміг уточнити, скільки часу потрібно для отримання таких дозволів.

"Вони всім обіцяють, що видадуть всім дозволи, але коли доходить до справи, всі наполягають, що це можуть бути лише лікарі Міністерства охорони здоров'я", - підсумував він.

Як відомо, у середу в Генпрокуратурі і Державній пенітенціарній службі заявили, що готові сприяти організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Тимошенко.

Раніше Канада і Німеччина запропонували допустити своїх медпрацівників до лікування Тимошенко.

Українська правда