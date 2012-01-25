Американський експерт про Тимошенко, кризу та відкриті двері
ЄC Україні найближчим часом "не світить"
Україна не зможе стати членом Європейського Союзу найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час євроатлантичного форуму «Україна та ЄС на порозі нової Угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія», який проходив у Києві, голова департаменту європейської безпеки дослідницького центру RAND (Вашингтон) Стівен ЛАРАБІ.
Аналітик пов’язує це з ув’язненням лідера опозиційної партії «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки така ситуація не відповідає європейським принципам.
Також експерт вважає, що боргова криза в Європі не сприятиме цьому, оскільки ЄС буде намагатися вирішити свої внутрішні проблеми.
Крім того, підкреслив С.ЛАРАБІ, у багатьох аспектах Україна має визначитися зі своєю політичною самоідентифікацією.
«Але двері (ЄС – УНІАН) треба залишити відкритими (для України – УНІАН), оскільки Україна не може стати придатком політики Росії», – наголосив С.ЛАРАБІ.