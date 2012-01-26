3000 підприємців вийшли на Хрещатик на підтримку реформи Попова

У центрі Києва почалася масова акція підприємців у підтримку ініціативи Олександра Попова з легалізації малого бізнесу столиці. Про це повідомляєЦензор.НЕТ.

Біля будівлі Київської міськадміністрації на Хрещатику, 36, зібралося більше 3 тисяч киян, що представляють найбільші організації підприємців столиці.

Маніфестанти вимагають прийняття Київрадою рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», яке з ініціативи А. Попова було розроблено міською владою спільно з організаціями підприємців. Це рішення не було підтримане Київрадою на сесії 29 грудня, і сьогодні знову винесено на голосування.

За словами учасника акції, керівника громадської організації підприємців «Цивільний корпус» Романа Солодкого: «Дане рішення дозволить протягом лютого-березня 2012 року повністю легалізувати малий бізнес Києва. Саме через корупцію посадових осіб зараз безконтрольно ставляться кіоски, порушуючи комфорт і безпеку киян. Рішення, до розробки якого Олександр Попов залучив у тому числі і нашу громадську організацію, дозволяє вперше за 20 років вивести кіоски та МАФи з тіні. А замість тіньових поборів, які платять сьогодні підприємці в кишеню чиновників і політиків, наповнити міський бюджет. Нас, підприємців, в Києві близько 80 тисяч, і ми зробимо все, щоб відстояти право на чесну працю ».

Інший учасник акції, лідер Християнсько-демократичного союзу підприємців Сергій Бєлан зазначив: «Арешт 24 січня чиновника, який продавав дозволи на установку МАФів у Києві показує, що питання наведення порядку в галузі стоїть дуже гостро. Щоб скасувати стару корупційну схему роботи МАФів, депутати повинні проголосувати підготовлене А. Поповим та організаціями підприємців рішення. Сьогодні кияни масово вийшли під стіни Київради, щоб побачити, хто в Київраді щиро підтримує легалізацію, а хто проти, і таким чином, виступає на стороні хабарників і корупціонерів. Якщо МАФи будуть легалізовані, бюджет міста отримає 200 мільйонів гривень на рік - в 10 разів більше, ніж у 2011 році. Ці гроші треба забрати у злодіїв і направити на благоустрій життя Києва ».

В даний час площа перед КМДА повністю заповнена учасниками мітингу, пікети підприємців також розміщені з протилежного боку Хрещатика, а також біля в`їзду у двір КМДА з боку вулиці Пушкінської. Акція проходить спокійно і організовано, підприємці виступають з роз`ясненням своєї позиції, тримають плакати на підтримку рішення про легалізацію і передають перехожим листівки зі своїм «Маніфестом». Учасники акції тримають плакати з критикою тих фракцій Київради, які виступили проти рішення про легалізацію малого бізнесу, і зокрема, блоку Віталія Кличка.

Голова громадської організації «Асоціація власників малого бізнесу» Андрій Єрмак заявив: «Підприємці донесуть свої вимоги до кожного депутата і кожної фракції. Ми звернулися до Київради з проханням поставити наше питання до порядку денного під номером один. Ми будемо домагатися, щоб представник підприємців зміг виступити і донести нашу позицію депутатам. Наші вимоги абсолютно законні ».

Маніфест підприємців Києва

Шановні кияни!

26 січня на голосування депутатів Київради поставлено питання про введення в Києві нової системи видачі документів і повної легалізації діяльності торгівельних споруд (МАФ). Сьогодні від Київради залежить - чи буде реалізована ініціатива голови КМДА А. Попова і підприємців з наведення порядку в галузі МАФ, чи окремі корумповані політики будуть продовжувати відстоювати інтереси тіньової економіки і криміналу. 29 грудня 2011 це рішення вже ставилося до порядку денного - але тоді голосування було провалено. Відповідальність за це несуть: фракція Віталія Кличка, фракція Народної партії Володимира Литвина, фракція Демократичної партії і фракція «Республіка Київ».

Ми, підприємці всіх районів Києва, вперше вирішили об`єднатися для захисту своїх інтересів. Проект легалізації бізнесу в Києві підготовлено за ініціативи Олександра Попова спільно з громадськими організаціями підприємців - це наш спільний труд, за який ми, бізнес, разом з владою взяли на себе відповідальність. Ми не допустимо, щоб купка аферистів з мандатами, прикриваючись красивими словами, продовжувала нас грабувати і зневажати законні інтереси киян. Завдяки тим депутатам, які з повагою поставилися до вимог підприємців, 26 січня це питання знову ставиться до порядку денного! І ми збираємося під Київрадою, щоб відстояти наші права! Це рішення дасть Києву:

- Повну легалізацію бізнесу і наведення порядку в галузі МАФ;

- Повне припинення встановлення нових незаконних МАФів та знесення встановлених раніше МАФів у зелених зонах та зонах безпеки;

- Реальні інструменти контролю з боку київської громади за чистотою та благоустроєм території навколо законно встановлених МАФ;

- Обов`язкову і своєчасну сплату платежів до бюджету міста - якщо у 2011 році наша галузь принесла Києву 23000000 грн., То за 9 місяців 2012-го за умови дотримання нових правил роботи, ми готові перерахувати в бюджет 135 мільйонів, а в 2013-му - 200 мільйонів гривень;

- Збереже Києву в умовах кризи 80 тисяч робочих місць і дасть кожному з нас впевненість в завтрашньому дні.

Нас збирається 2500 чоловік - ми спокійні, організовані, і ми не допустимо жодних провокацій. Кожен район Києва делегував по 250 підприємців. Більше площа перед Київрадою просто не вміщає. Але якщо для того, щоб у місті був наведений порядок, треба буде зібрати всі 80 тисяч наших колег - ми це зробимо! І тому ми збираємося під стінами Київради, щоб показати - ми сила, з якою політикам доведеться рахуватися! І ми не підемо, якщо депутати не проголосують рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах»! Кожен політик повинен зрозуміти - нами не можна маніпулювати, наші права не можна порушувати, бо ми - кияни, ми - жителі європейської столиці!